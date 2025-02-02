Працівники Божковської виправної колонії №16 на Полтавщині катували й вбивали ув’язнених, які відбували покарання в установі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в неділю, 2 лютого.

Там пригадали, що навесні 2024 року правоохоронці виявили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань. Серед іншого, ішлося про знущання з в’язнів Божковської колонії.

«Слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень», – кажуть в ДБР.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати всі вказівки адміністрації установи.

Кожен із засуджених, який прибув до колонії, був змушений прибирати підлогу – це знімали на відео. У разі відмови до нього застосовували тортури: били руками, ногами, гумовими кийками чи палицями, викручували руки тощо. Одному із засуджених співробітники колонії нанесли понад 200 ударів.

П’ятьом службовцям Божковської виправної колонії повідомили про підозру у створенні організованої групи (ч. 3 ст. 28 ККУ) та у катуваннях (ч. 2 ст. 127 ККУ). Дії керівника угрупування додатково кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.