Юрій Потятинник домовився про продаж 70 комплектів ігрових нард за 224 тис. грн

Коломийський міськрайонний суд визнав винним начальника виробничої майстерні Коломийської виправної колоні №41 Юрія Потятинника у хабарництві. За торгівлю комплектами ігрових нард, виготовлених в’язнями, посадовцю призначили 148 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 листопада, у грудні 2023 року Юрій Потятинник домовився про продаж 70 комплектів ігрових нард за 224 тис. грн, вироблених засудженими колонії. При цьому посадовець на укладав договорів, а вносив на рахунок Коломийської виправної колоні №41 тільки гроші за сировину, завдавши збитків державі у близько 150 тис. грн. Обвинуваченого затримали СБУ спільно з ДБР.

Під час судового засідання Юрій Потятинник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Денис Коваленко визнав посадовця винним в одержанні неправомірної вигоди у призначив йому 148,7 тис. грн штрафу з позбавленням права 1,5 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій. Засуджений має сплатити 13,2 тис. грн за проведення експертиз.