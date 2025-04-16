Колишній голова міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області налагодив схему отримання хабарів за оформлення інвалідності

На Буковині СБУ повідомила про підозру ексголові МСЕК та його спільниці, які вимагали хабарі за оформлення інвалідності. Під час обшуків у них знайшли медичні довідки та виписки клієнтів.

Як повідомила СБУ 16 квітня, колишній голова міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області налагодив схему отримання хабарів за оформлення інвалідності мешканцям регіону. До схеми він залучив знайому, яка раніше працювала медсестрою. Вона виконувала роль посередниці: спілкувалась з клієнтами та брала у них гроші.

Згідно з матеріалами справи, торік у жовтні до посередниці за рекомендацією знайомих звернувся мешканець Чернівців для консультації щодо оформлення медичних документів. Він має хронічну хворобу, тривалий час лікувався, але в наданні групи інвалідності раніше йому відмовили.

До схеми ексголова МСЕК залучив знайому, яка раніше працювала медсестрою

Посередниця пообіцяла «вирішити питання» спільно зі знайомим головою МСЕК за 9000 євро, запевнивши в надійності схеми. Наприкінці 2024 року МСЕКи ліквідували, але уже ексголова МСЕК зі спільницею запевнили, що вони зможуть вплинути на нову експертну команду для призначення інвалідності.

Оперативники СБУ затримали посередницю на парковці у Чернівцях після отримання другої частини хабара – 7000 євро. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили майже 40 тис. доларів США і понад 13 тис. євро готівкою, техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів.

Обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаним з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою групою осіб). Ексголові МСЕК суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.