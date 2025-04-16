Зокрема, президент утворив Маріупольську МВА

У середу, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський своїм указом створив на тимчасово окупованій території Донецької області військові адміністрації для 10 населених пунктів. Серед них – Маріупольська військова адміністрація.

У тексті указу № 240/2025 йдеться про створення чотирьох військових адміністрацій в Маріупольському районі:

Кальчицька СВА,

Мангушська СВА,

Маріупольська МВА,

Микільська СВА.

У Волноваському районі Донеччини утворили Старомлинівську та Хлібодарську сільські військові адміністрації. Також указом президент утворив на базі військово-цивільних адміністрацій такі:

Волноваську МВА,

Мирненську СВА,

Ольгинську СВА,

Сартанську СВА.

«У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень», – йдеться в указі.

Усі 10 населених пунктів, на базі яких створили військові адміністрації, опинилися під тимчасовою російською окупацією у 2022 році.

Указ набув чинності 16 квітня.

Зазначимо, військові адміністрації як тимчасові органи влади створюються в умовах воєнного стану чи збройного конфлікту. Вони покликані координувати оборонні та підтримувати військові заходи, забезпечувати правопорядок та стабільне функціонування населеного пункту, району чи регіону.