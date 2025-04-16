Прокурори Стрийської окружної прокуратури домоглися в суді скасування права власності мешканця району на нерухоме майно і дамбу, що раніше були у власності територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Загальна площа незаконно приватизованого чоловіком майна громади становить близько 1500 м2. Це будівля ферми, шахтні водоскиди та дамби на території Жидачівської територіальної громади.

Окрім того, прокуратура домоглася скасування договорів оренди на землю площею 6 га під спорудами, що чоловік уклав з місцевою владою. В прокуратурі вважають, що для їх укладання не було правових підстав, також не провели конкурс.

Суд постановив повернути у власність територіальної громади землю, дамби і будівлю ферми. Прокуратура має вжити заходи для виконання рішення суду.