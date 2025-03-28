Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Дружина головного прокурора Львівщини почала вести підприємницьку діяльність і загальні доходи подружжя перевищили чотири мільйони гривень.

Львівську обласну прокуратуру Микола Мерет очолив влітку 2024 року, а до цього працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 року Микола Мерет отримав загалом 1,7 млн грн зарплати від цих двох прокуратур. Дружина посадовця Олена Мерет вказує 146 тис. грн зарплати у Першому медоб’єднанні Львова, а також 2,1 млн грн від підприємницької діяльності. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, Олена Мерет відкрила ФОП у липні 2024 року та займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах.

Олена Мерет у 2024 року взяла два нежитлові приміщення у суборенду. Подружжя у 2023 році стало власниками львівської квартири (97,9 м2), окрім цього, Миколі Мерету належить земельна ділянка на Одещині, а його дружині частка у квартирі у місті Южноукраїнськ.

Єдине авто подружжя – це Audi Q7 (2019 року випуску), яке записане на Олену Мерет. Заощадження (грошові активи) прокурора та його дружини станом на кінець 2024 року становили 40 тис. доларів.

38-річний Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру. До цього із березня 2023 року працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше був заступником прокурора Львівщини. Загалом у органах прокуратури Микола Мерет працює із 2009 року.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.