Головний прокурор Львівщини Микола Мерет декларує понад 4 млн грн сімейних доходів
Дружина головного прокурора Львівщини стала ФОПом у 2024 році
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Дружина головного прокурора Львівщини почала вести підприємницьку діяльність і загальні доходи подружжя перевищили чотири мільйони гривень.
Львівську обласну прокуратуру Микола Мерет очолив влітку 2024 року, а до цього працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 року Микола Мерет отримав загалом 1,7 млн грн зарплати від цих двох прокуратур. Дружина посадовця Олена Мерет вказує 146 тис. грн зарплати у Першому медоб’єднанні Львова, а також 2,1 млн грн від підприємницької діяльності. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, Олена Мерет відкрила ФОП у липні 2024 року та займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах.
Олена Мерет у 2024 року взяла два нежитлові приміщення у суборенду. Подружжя у 2023 році стало власниками львівської квартири (97,9 м2), окрім цього, Миколі Мерету належить земельна ділянка на Одещині, а його дружині частка у квартирі у місті Южноукраїнськ.
Єдине авто подружжя – це Audi Q7 (2019 року випуску), яке записане на Олену Мерет. Заощадження (грошові активи) прокурора та його дружини станом на кінець 2024 року становили 40 тис. доларів.
38-річний Микола Мерет наприкінці липня 2024 року очолив Львівську обласну прокуратуру. До цього із березня 2023 року працював керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше був заступником прокурора Львівщини. Загалом у органах прокуратури Микола Мерет працює із 2009 року.
Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.