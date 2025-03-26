Мер Дрогобича Тарас Кучма

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма подав до НАЗК декларацію за 2024 рік. Зарплата мера зросла на 200 тис. грн, а загальний дохід подружжя становить 1,6 млн грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Тарас Кучма отримав 1,2 млн грн зарплати у Дрогобицькій міськраді, що на 200 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Чиновник декларує 127 тис. грн пенсії, 22 тис. грн допомоги на оплату комунальних послуг, а його дружина Лідія Кучма вказує 292 тис. грн зарплати у Дрогобицькій міській лікарні №1. Заощадження (грошові активи) декларує лише Тарас Кучма – 500 тис. грн готівкою.

Подружжя не купувало нової нерухомості у останні роки. У них є дві земельні ділянки та два будинки (160 м2 та 61,5 м2) у Дрогобичі, а також квартира (62 м2), окрім цього Тарас Кучма є власником земельної ділянки у Одеській області.

Автопарк мера та його дружини складається із трьох авто, кожному із яких уже мінімум по 20 років. Йдеться про Audi A6 (1999 року випуску), Chevrolet Niva (2004 року випуску) та Ford Scorpio (1986 року випуску).

У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича. Він випередив свого конкурента Андрія Веселого лише на 505 голосів. Раніше мера Дрогобича Тараса Кучму судили через виписані самому собі премії протягом 2021 – 2022 років. Також суд оштрафував його за конфлікт інтересів під час виборів. Кучма голосував за виділення землі фірмі, яка поповнила його виборчий фонд.

У 2025 році мера Дрогобича оштрафували за невиконання плану мобілізації, Тарас Кучма не зміг скасувати у суді штраф ТЦК.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.