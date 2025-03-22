Голова Стрийської РДА Богдан Янко декларує майже 2 млн грн доходів у 2024 році
Зарплата посадовця зросла на 415 тис. грн, порівняно із 2023 роком
Голова Стрийської РДА на Львівщині та екссуддя Богдан Янко подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи збільшення зарплати та загальний дохід у майже 2 млн грн.
Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Богдан Янко отримав мільйон гривень пенсії та 944 тис. грн зарплати у Стрийській районній державній адміністрації. Зарплата посадовця зросла на 415 тис. грн, порівняно із 2023 роком. Свої заощадження (грошові активи) голова РДА зберігає готівкою та у валюті: 80 тис. євро та 24 тис. доларів.
Із нерухомості у Богдана Янка є дві земельні ділянки та житловий будинок (282 м2) у Стрию. Посадовець декларує також земельну ділянку у курортному Славському та право користуватись квартирою у Стрию. У його власті є одне авто – Volkswagen Passat 2012 року випуску.
Богдан Янко із 2021 року очолює Стрийську РДА, до цього він працював на аналогічній посаді у Сколівській РДА. 67-річний посадовець є колишнім суддею – у 2018 році Вища рада правосуддя звільнила його у відставку.
Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.