67-річний Богдан Янко є колишнім суддею

Голова Стрийської РДА на Львівщині та екссуддя Богдан Янко подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи збільшення зарплати та загальний дохід у майже 2 млн грн.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Богдан Янко отримав мільйон гривень пенсії та 944 тис. грн зарплати у Стрийській районній державній адміністрації. Зарплата посадовця зросла на 415 тис. грн, порівняно із 2023 роком. Свої заощадження (грошові активи) голова РДА зберігає готівкою та у валюті: 80 тис. євро та 24 тис. доларів.

Із нерухомості у Богдана Янка є дві земельні ділянки та житловий будинок (282 м2) у Стрию. Посадовець декларує також земельну ділянку у курортному Славському та право користуватись квартирою у Стрию. У його власті є одне авто – Volkswagen Passat 2012 року випуску.

Богдан Янко із 2021 року очолює Стрийську РДА, до цього він працював на аналогічній посаді у Сколівській РДА. 67-річний посадовець є колишнім суддею – у 2018 році Вища рада правосуддя звільнила його у відставку.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.