Андрій Залівський є міським головою Шептицького із 2015 року

Міський голова Шептицького (колишній Червоноград) на Львівщині Андрій Залівський подав до НАЗК декларацію про доходи у 2024 році. Загальний дохід подружжя становить понад мільйон гривень.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Андрій Залівський отримав 888 тис. грн зарплати у Шептицькій міськраді, що на 180 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Дружина посадовця Леся Залівська отримала 168 тис. грн зарплати від відділу освіти Шептицької міськради та військового ліцею Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а син Богдан отримав 24 тис. грн стипендії у Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї.

Протягом 2024 року подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. У власності Андрія Залівського із 2019 року є квартира у Шептицькому (67,5 м2), п’ять земельних ділянок та будинок (83 м2) у селі неподалік міста. Заощадження подружжя станом на кінець 2024 року становлять 15 тис. доларів та близько 170 тис. грн.

Із 2021 року мер Шептицького їздить на кросовері Toyota RAV4 (2021 р.в.). Син Андрія Залівського наприкінці 2022 року став власником мотоцикла Musstang MT200 (2022 року випуску) – у декларації вказано, що його вартість 11,8 тис. грн.

47-річний Андрій Залівський є міським головою Шептицького із 2015 року. Раніше Залівський працював заступником мера Шептицького, був депутатом місцевої ради, а також – помічником нардепа Ігоря Васюника.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.