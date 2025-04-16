Тарас Бойко переклав з англійської низку знакових авторів

10 квітня помер івано-франківський перекладач з англійської Тарас Бойко. Йому було 62 роки. Про це повідомив засновник видавництва Komubook Павло Швед.

«Друзі, сумна новина. 10 квітня раптово відійшов у вічність талановитий перекладач і загалом дуже світла та добра людина Бойко Тарас Богданович. Для нас він переклав, зокрема, "Місіс Делловей" Вірджинії Вулф, "Серце пітьми" Джозефа Конрада і більшу частину збірки творів Лавкрафта. Про смерть перекладача нас повідомила його донька. Спочивайте з миром, пане Тарасе. Вічна пам'ять!», – написав Павло Швед.

Прощання з Тарасом Бойком відбулося 13 квітня. Перекладача поховали у селі Лучинці Рогатинської громади.

Тарас Бойко навчався на філологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Він очолював видавництво «Книгоноша» та організовував Київський міжнародний фестиваль християнської книги.

Українською Тарас Бойко переклав Салмана Рушді («Джозеф Антон», «Лука й вогонь життя», «Гарун і Море Оповідок», «Флорентійська чарівниця»), Сьюзен Зонтаґ («Хвороба як метафора», «Метафори СНІДу»), Джозефа Конрада («Серце пітьми»), Даїті О Гоґейн («Історія кельтів») ,Тома О’Ніла («Давні друзі»), Трумена Капоте («Сніданок у Тіффані») та інших. В інтерв'ю для Komubook він розповідав, що зацікавився перекладом зі шкільного віку.

«Мені завжди хочеться, аби переклад був "український". Маю на увазі, аби не впадало у вічі, що то переклад. Але такого досягти складно», – говорив Тарас Бойко.