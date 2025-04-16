Україна матиме свого представника в 1/2 фіналу найпрестижнішого єврокубка

У середу, 16 квітня, відбулись останні чвертьфінальні матчі-відповіді Ліги чемпіонів. Міланський «Інтер» на своєму полі розписав бойову нічию з «Баварією» (2:2) і завдяки перемозі у першій грі (2:1) пробився в 1/2 фіналу.

У паралельній зустрічі мадридський «Реал» не зумів реабілітуватись за розгромну поразку (0:3) в Лондоні й поступився на «Сантьяго Бернабеу» з рахунком 1:2. Український голкіпер «вершкових »Андрій Лунін не потрапив навіть у заявку (через травму), а Олександр Зінченко вийшов на поле на шостій додатковій хвилині й відіграв аж 30 секунд.

Цікаво, що «Реал» вперше з сезону 2019/20 не гратиме у півфіналі Ліги чемпіоні, натомість «Арсенал» потрапив у цю стадію турніру вперше з сезону 2008/09.

Напередодні ж «Астон Вілла» на своєму полі здолала ПСЖ (3:2), однак поразка англійців у першому матчі (1:3) дозволила французам пройти далі. Ще одним півфіналістом стала «Барселона» – чотирьох сухих м’ячів у ворота дортмундської «Борусії» у першому поєдинку вистачило, аби не звертати увагу на програш у повторній грі (1:3).

Півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону 2024/25:

ПСЖ – «Арсенал»

«Барселона» – «Інтер»

Нагадаємо, півфінальні матчі відбудуться 29 та 30 квітня, а матчі-відповіді – 6 та 7 травня. Фінал заплановано на 31 травня 2025 року у Німеччині на «Альянц-Арені» в Мюнхені.