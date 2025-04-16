Бельгія надасть 150 млн євро допомоги для відбудови України
Гроші надходитимуть до 2028 року
Бельгія надасть Україні 150 млн євро в межах проєкту міжнародної технічної допомоги BE-Relieve Ukraine. Про це пише пресслужба міністерства розвитку громад та територій України 16 квітня.
Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України (BE-Relieve Ukraine) триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від уряду Бельгії 150 млн євро на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища.
Реалізація проєкту охоплюватиме як національний рівень, так і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників проєкту зазначені Чернігівська та Київська області, а також Київ.
Основні напрями проєкту:
- модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів;
- охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медзакладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги;
- освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і ПТО, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою;
- підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.
Серед першочергових заходів вказано передачу 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури.
Проєкт міжнародної технічної допомоги «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine) реалізує уряд Королівства Бельгія через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціарами проєкту є міністерство розвитку громад та територій, міністерство охорони здоров’я, міністерство освіти і науки та міністерство економіки України.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Бельгія допоможе розвивати профтехи та інклюзивну освіту в Україні. Ініціативу реалізують у Києві, Київській та Чернігівській областях.