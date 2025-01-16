Представники Бельгії обговорили з українськими колегами майбутню співпрацю

Бельгія допоможе Україні подолати наслідки війни та відновити галузі енергетики, охорони здоров’я та освіти. Між країнами уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Програму «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» реалізують у Києві, Київській та Чернігівській областях, повідомляє МОН.

У сфері освіти й розвитку навичок основними напрямами програми є:

Доступ до освіти : ремонт та відновлення закладів, створення інклюзивних освітніх середовищ у цільових регіонах;

: ремонт та відновлення закладів, створення інклюзивних освітніх середовищ у цільових регіонах; Енергоефективність : просування сталого відновлення через енергоефективні рішення.

: просування сталого відновлення через енергоефективні рішення. Робочі місця для майбутнього : підтримка спільних ініціатив державно-приватного партнерства, спрямованих на зменшення невідповідності між навичками працівників і потребами ринку, а також впровадження сучасних програм розвитку професійних навичок.

: підтримка спільних ініціатив державно-приватного партнерства, спрямованих на зменшення невідповідності між навичками працівників і потребами ринку, а також впровадження сучасних програм розвитку професійних навичок. Інновації й пілотування : створення Центрів інклюзивної професійної досконалості, які підтримуватимуть такі ініціативи, як навчальні центри, інноваційні хаби та заходи з кар'єрного консультування.

: створення Центрів інклюзивної професійної досконалості, які підтримуватимуть такі ініціативи, як навчальні центри, інноваційні хаби та заходи з кар'єрного консультування. Інклюзивність : розроблення навчальних планів, підвищення кваліфікації та перепідготовка демобілізованих військових, жінок та молоді. Розвиток обраних профтехів до Центрів професійної майстерності.

: розроблення навчальних планів, підвищення кваліфікації та перепідготовка демобілізованих військових, жінок та молоді. Розвиток обраних профтехів до Центрів професійної майстерності. Розвиток потенціалу керівників і викладачів закладів профтехосвіти , з увагою на передових управлінських та педагогічних технологіях.

, з увагою на передових управлінських та педагогічних технологіях. Партнерство й узгодження з ринками праці : підвищення кваліфікації, програми підготовки до роботи, кар’єрне консультування, підтримка підприємництва та працевлаштування.

: підвищення кваліфікації, програми підготовки до роботи, кар’єрне консультування, підтримка підприємництва та працевлаштування. Європейська інтеграція: сприяння партнерству з європейськими мережами, зокрема Центрами професійної майстерності, для узгодженості української професійної освіти з європейськими стандартами.

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Нагадаємо, 28 травня 2024 року Україна і Бельгія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.