Бельгія допоможе Україні розвивати профтехи та інклюзивну освіту
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Бельгія допоможе Україні подолати наслідки війни та відновити галузі енергетики, охорони здоров’я та освіти. Між країнами уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Програму «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» реалізують у Києві, Київській та Чернігівській областях, повідомляє МОН.
У сфері освіти й розвитку навичок основними напрямами програми є:
- Доступ до освіти: ремонт та відновлення закладів, створення інклюзивних освітніх середовищ у цільових регіонах;
- Енергоефективність: просування сталого відновлення через енергоефективні рішення.
- Робочі місця для майбутнього: підтримка спільних ініціатив державно-приватного партнерства, спрямованих на зменшення невідповідності між навичками працівників і потребами ринку, а також впровадження сучасних програм розвитку професійних навичок.
- Інновації й пілотування: створення Центрів інклюзивної професійної досконалості, які підтримуватимуть такі ініціативи, як навчальні центри, інноваційні хаби та заходи з кар'єрного консультування.
- Інклюзивність: розроблення навчальних планів, підвищення кваліфікації та перепідготовка демобілізованих військових, жінок та молоді. Розвиток обраних профтехів до Центрів професійної майстерності.
- Розвиток потенціалу керівників і викладачів закладів профтехосвіти, з увагою на передових управлінських та педагогічних технологіях.
- Партнерство й узгодження з ринками праці: підвищення кваліфікації, програми підготовки до роботи, кар’єрне консультування, підтримка підприємництва та працевлаштування.
- Європейська інтеграція: сприяння партнерству з європейськими мережами, зокрема Центрами професійної майстерності, для узгодженості української професійної освіти з європейськими стандартами.
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Нагадаємо, 28 травня 2024 року Україна і Бельгія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.