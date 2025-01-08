Дві країни розвиватимуть академічну мобільність студентів

Міністри освіти і науки України та Болгарії підписали новий протокол про співробітництво та обміни. Про це 7 січня повідомив Оксен Лісовий.

«Перша міжнародна угода у 2025 році. Документ закладає основи для співпраці на наступні 4 роки за чотирма напрямами», – зазначив міністр освіти і науки України.

Співпраця двох країн передбачає:

академічну мобільність студентів та науковців;

підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні й Болгарії;

підтримку учнів, що належать до національних меншин, та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України й Болгарії;

пряма співпраця закладів вищої освіти обох країн у межах програм «Еразмус+», «Горизонт Європа» та інших програм ЄС.

Оксен Лісовий наголосив на важливості підтримки вивчення української й болгарської мов, а також поглибленні співпраці між закладами освіти двох країн.