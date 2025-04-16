Йдеться про оренду землі під ЖК на вул. Перфецького

Господарський районний суд Львівської області зобов’язав компанію «Ділесс Проджекті» сплатити Львівській міській раді понад майже понад 600 тис. грн за користування земельною ділянкою на вул. Перфецького, 2.

Йдеться про дві ділянки площею 0,24 га на розі вул. Перфецького та Куровця у Львові. З 2016 року ці ділянки орендує ТзОВ «Ділесс Проджекті». Однак із грудня 2020 року компанія не платила за оренду землі й до 2022 року заборгувала міській раді 509 тис. грн. У листопаді 2023 року міська рада через суд зобов’язала забудовника сплатити борг.

Однак ТзОВ «Ділесс Проджексі» й надалі не платило за оренду землі й борг за період 2022-2024 років зріс до 622 тис. грн. У квітні 2025 року суддя Мар’яна Король зобов’язала компанію сплатити ЛМР 622,5 тис. грн основного боргу, 46,5 тис. грн інфляційних втрат, 16,7 річних, майже 3 тис. грн пені та 10 тис. грн судового збору.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ділесс Проджекті» зареєстроване у 2015 році в Києві й до жовтня 2020 року називалось «Перфект Плюс». Компанія належить львівському ТОВ «ВВ Група», а його власником є забудовник із Теофіполя, що на Хмельниччині, Віталій Висоцький.

Із 2017 року на вул. Перфецького, 2 «Карпатбуд» будує однойменний 10-поверховий ЖК.