Йдеться про оренду землі під ЖК на вул. Перфецького

Господарський районний суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Ділесс Проджекті» виплатити Львівській міській раді понад майже 600 тис. грн за користування земельною ділянкою на вул. Перфецького, 2. Компанія не сплачувала за оренду землі впродовж двох років.

Йдеться про дві ділянки площею 0,24 га на розі вул. Перфецького та Куровця у Львові. З 2016 року ці ділянки орендує ТзОВ «Ділесс Проджексі». Однак із грудня 2020 року до листопада 2022 року компанія не платила за оренду землі й за цей час заборгувала міській раді 509 тис. грн. Через це Львівська міська рада звернулась до суду.

Як повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, 16 листопада Господарський суд позов міської ради задовольнив та зобовʼязав «Ділесс Проджексі» сплатити 509 млн грн заборгованості за оренду та майже 100 тис. грн інфляційних втрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ділесс Проджексі» зареєстроване у 2015 році в Києві й до жовтня 2020 року називалось «Перфект Плюс». Компанія належить львівському ТОВ «ВВ Група», а його власником є забудовник із Теофіполя, що на Хмельниччині, Віталій Висоцький.

Із 2017 року на вул. Перфецького, 2 «Карпатбуд» будує однойменний 10-поверховий ЖК