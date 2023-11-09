Зеленим кольором позначена спірна ділянка на вул. Богдана Хмельницького у Львові

Господарський районний суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Галичани» виплатити Львівській міській раді понад 510 тис. грн за користування земельною ділянкою на вул. Богдана Хмельницького. Компанія, що належить родині львівського підприємця Мирослава Хом’яка, орендувала землю в міста до 2020 року, після чого не продовжила договір та не сплачувала за оренду землі.

Йдеться про ділянку площею 0,57 га на вул. Богдана Хмельницького, 225а, неподалік Галицького перехрестя. Ділянка перебуває в комунальній власності міста та належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку та енергетики. У 2009 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду на 10 років ТзОВ «Галичани».

Після закінчення терміну оренди компанія не зверталась до міської ради за продовженням, утім і надалі користувалась цією ділянкою. Крім цього, компанія зареєструвала право власності на складські приміщення, розташовані на цій ділянці, тож за законом мала б звернитись в міську раду за відповідними документами, але не зробила цього.

За три роки, з лютого 2020 року й до січня 2023 року, компанія заборгувала Львівській міськраді за користування ділянкою 510,4 тис. грн. В матеріалах справи вказано, що починаючи з лютого 2023 року податкова нарахувала ТзОВ «Галичани» 265,4 тис. грн за оренду. Ці гроші компанія сплатила, однак через несплату попереднього боргу міськрада звернулася до суду.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Зоряна Гоменюк позов міської ради задовольнила та зобов’язала ТзОВ «Галичани» сплатити в бюджет міста 510,4 тис. грн за користування землею та 7,7 тис. грн судового збору. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.

ТзОВ «Галичани» зареєстроване у Львові на вул. Богдана Хмельницького, 225а майже 29 років тому та займається оптовою торгівлею дровиною. Власниками компанії вказані тесть львівського бізнесмена, власнику «Львівської хвилі» Мирослава Хом’яка Ярослав Кривошея та його сестра Галина Данилів.