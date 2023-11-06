Зеленим кольором позначені межі спірної длянки

Сихівський районний суд Львова зобов’язав підприємця Мирослава Дубровського виплатити Львівській міській раді понад 86 тис. грн за користування земельною на вул. Угорській. Він орендував землю в міста до 2020 року, після чого не продовжив договір та не сплачував за оренду землі.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Угорській, 14 площею 0,097 га, що належить до земель промисловості, транспорту та енергетики. З 2010 року ділянку орендує ФОП Мирослав Дубровський, якому належить розташована на цій землі нерухомість – виробничі цехи. Термін оренди цієї ділянки закінчився у 2020 році. Відтоді й до травня 2023 року, стверджують у Львівській міській раді, Мирослав Дубровський не сплачував міськраді за користування комунальною ділянкою та не звертався за дозволом на продовження оренди. За три роки він заборгував міськраді понад 86 тис. грн.

Через безпідставне користування комунальною ділянкою міська рада звернулася до суду. Своєю чергою, підприємець позов заперечив, зазначивши, що грошова оцінка ділянки сформована з порушеннями. Крім цього, у 2019 році відбувся поділ ділянки, внаслідок якого її частина перейшла до червоних ліній.

Однак, враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Микола Борачок позов міської ради задовольнив. Він зобов’язав Мирослава Дубровського сплатити 86,13 тис. грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою. Крім цього, підприємець ще має заплатити 2,7 тис. грн судових витрат. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.

ФОП Мирослав Дубровський зареєстрований майже 22 роки тому у Львові на вул. Котляревського, 31 та займається роздрібною торгівлею.