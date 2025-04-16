На базі закладів профосвіти відкривають навчально-практичні центри

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт «Про професійну освіту». Він кардинально змінить навчання у профтехах та передбачає дієві реформи. Що саме зміниться, пояснив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Фінансова автономія. Заклади професійної освіти зможуть самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та визначати зарплату педагогів. Вони функціонуватимуть як некомерційні товариства і отримуватимуть кошти від засновників не за кошторисом, а за послуги з підготовки фахівців. Розподіл фінансів між закладами стане конкурентним.

Впливові наглядові ради. Наглядові ради, як у бізнесі, стануть дієвим органом управління. Вони обиратимуть на конкурсі директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядових рад увійдуть роботодавці, які працевлаштовуватимуть випускників.

Гранти на дуальну освіту. Заклади професійної освіти зможуть запровадити дуальну систему освіти, яку фінансуватиме державна чи місцева влада. Вона передбачає гранти на навчання на базі підприємств, як в країнах ЄС. Для поєднання роботи з навчанням будуть укладати «студентський трудовий договір».

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Нові стандарти освіти. Стандарти освіти для кожної професії надалі не затверджуватиме МОН, а самі заклади разом із бізнесом розроблятимуть освітні програми, а затверджуватиме їх наглядова рада. Результати навчання зараховуватимуть за кредитно-модульною системою.

Ліцензії та атестація. Заклади профосвіти отримуватимуть ліцензії за спрощеною системою, довгий процес атестації закладів ліквідують. Більше уваги приділятимуть партнерству, оновленню освітніх програм та залученості до міжнародних проєктів.

Назви та бренд. Замість стандартних назв – ПТУ, ВПУ – заклади профосвіти стануть професійними коледжами та навчальними центрами. Учнів цих закладів називатимуть студентами, слухачами або курсантами. Вони, як і студенти вишів, зможуть мати академічну відпустку.