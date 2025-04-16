Рідні Володимира Сухолиткого оскаржили вирок у Верховному Суді

Верховний Суд скасував вирок 55-річному солдату Юрію К., якого у травні 2024 року звільнили від покарання за порушення правил поводження зі зброєю. Обвинувачений випадково вистрелив у 46-річного полковника Володимира Сухолиткого, який загинув від отриманого поранення. Личаківський райсуд Львова призначив Юрію К. три роки іспитового терміну. Рідні оскаржили вирок і Верховний Суд скерував справу на новий розгляд.

Згідно з матеріалами справи, у березні 2022 році Юрія К. призвали на військову службу. Його призначили на посаду бухгалтера фінансово-економічної служби. Напередодні занять з вогневої підготовки на військовому полігоні 19 листопада 2022 року він отримав ящик зі зброєю та набоями й приніс його в службовий кабінет Володимира Сухолиткого. Солдат взяв пістолет, який належав полковнику, не перевірив наявність набоїв і натиснув на спусковий гачок. Потерпілий отримав вогнепальне кульове поранення живота.

У суді обвинувачений визнав свою провину та сказав, що полковник доручив йому перевірити зброю. Після цього солдат підійшов до іншого військового, показав йому пістолет і «з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника, який стояв біля свого столу».

За скоєне Личаківський райсуд Львова визнав Юрія К. винним у порушенні правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ) і призначив п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Львівський апеляційний суд 18 жовтня 2024 року залишив вирок без змін. Рідні загиблого вважають вирок занадто м’яким і наполягають на реальному покаранні. У суді вони наголосили, що Юрій К. попросив вибачення формально під час судового розгляду та не визнав провини повністю. Крім цього, обвинувачений не відшкодовував завданої шкоди рідним загиблого.

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду вважає, що Юрія К. необґрунтовано звільнили від покарання. Колегія суддів скерувала справу на новий розгляд у суді апеляційної інстанції.