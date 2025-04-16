Окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору

Увечері середи, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, серед них – дитина, повідомили у Харківській ОВА.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни завдали по Ізюму ракетного удару. Яке саме озброєння застосували окупанти, наразі невідомо.

«За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу», – повідомив Синєгубов.

Згодом заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що внаслідок атаки також постраждала 7-річна дитина. Її також госпіталізували, загрози її життю немає.

Через обстріли пошкоджений приватний будинок. Наразі встановлюються наслідки атаки.

Нагадаємо, 4 лютого вдарили балістичною ракетою по середмістю Ізюма. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 43 – отримали поранення.