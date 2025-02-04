Росіяни атакували центр Ізюма

Вдень вівторка, 4 лютого, російські військові балістичною ракетою вдарили місту Ізюм на Харківщині. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей. Згодом стало відомо про п’ятьох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, росіяни атакували центр міста. Внаслідок обстрілу загинули четверо щонайменше четверо людей, ще 20 – отримали поранення. Відомо, що п’ятьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Також за даними голови ОВА, одна людина перебуває під завалами, на місці події працюють екстрені служби.

Як розповів «Суспільному» міський голова Валерій Марченко, росіяни вдарили по адміністративній будівлі.

«Пошкодило саму адмінбудівлю, ще одну адмінбудівлю, яка розташована поруч, багатоповерхові будинки. Військових тут не було. Це будівлі, в яких працювали наші служби: податкова, соцзахист, казначейство. Загинули цивільні люди, мабуть, вони були біля паспортного столу. П'ятеро поранених госпіталізовані в середньому стані, інші з легкими пораненнями», – цитує «Суспільне» Валерія Марченка.

Доповнено. О 12:50 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що до лікарні госпіталізували 24 людини, що постраждали внаслідок російського обстрілу. Серед них – 15-річна дівчина, яка отримала осколкове поранення, вона перебуває у стані середньої тяжкості. Ще троє людей – в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

О 13:17 Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники дістати з-під завалів тіло людини. Таким чином кільскіть загиблих зросла до п’яти.

Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по центру міста та наголосив на необхідності тиску на Росію. Президент також показав відео рятувальної операції на місці атаки.

«Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя», – наголосив Володимир Зеленський.

О 14:50 начальник Харківської ОВА повідомив, що рятувально-пошукову операцію в Ізюмі завершили. За даними МВС, внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще 43 – отримали поранення. Як повідомили у Офісі генпрокурора, серед постраждалих троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчини віком 14 і 16 років. За даними слідчих, росіяни використали для атаки ракету 9М723, випустивши її з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).