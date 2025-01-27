Росіяни атакували КАБами житловий сектор у Куп'янську

У Куп’янську Харківської області рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла двох жінок. Вони загинули внаслідок російського обстрілу КАБами. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області та ДСНС.

За даними слідчих, у неділю, 26 січня, російські військові завдали кілька авіаційних ударів по житловому сектору у Куп’янську. Внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Її з вибуховим пораненням та переломом лівого плеча госпіталізували до лікарні. Крім того, щонайменше 50 житлових будинків зазнали руйнувань.

Вранці понеділка, 27 січня, надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіла двох жінок 95 та 62 років.

Місцева прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Додамо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби росіяни здійснили 11 атак на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів біля Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, росіяни завдали ударів по Покровську та Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще четверо отримали поранення.