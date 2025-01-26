Наслідки російського обстрілу Донеччини, 26 січня 2025 рік

У неділю, 26 січня, російські окупанти обстріляли Покровськ та Костянтинівку на Донеччині. Унаслідок атаки загинула людина, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними голови ОВА, у центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці окупанти поранили чотирьох людей від 48 до 70 років. Також пошкоджено низку багатоповерхівок й приватних будинків.

Наслідки російського обстрілу Донеччини, 26 січня 2025 рік (Усі фото – Telegram-канал Вадима Філашкіна)

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що росіяни скинули три авіабомби «ФАБ-250» із модулем УМПК на житлову забудову Костянтинівки о 15:30 26 січня.

Через атаку травмовані троє чоловіків 48, 64 й 70 років та 50-річна жінка. У них діагностовано черепно-мозкову травму, осколкові поранення й забої. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий.

«У населеному пункті пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, гаражне приміщення, автомобіль, електромережу», – повідомили правоохоронці.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вадим Філашкін повідомив, що впродовж минулої доби росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалось евакуювати 36 людей, серед них семеро дітей. Посадовець закликав жителів області евакуюватись, оскільки ворог щодня б’є по мирних жителях.