Ініціатором бомбардування був генерал-полковник Алєксандр Журавльов

СБУ у четвер, 23 січня, повідомила про підозру російським генералам, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою УПАБ-1500Б.

Це був перший випадок, коли росіяни використали для обстрілу мирних об’єктів Сумщини потужний боєприпас. Тоді надважка бомба зруйнувала декілька корпусів сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів на території Путивльської громади.

За даними слідства, ініціатором бомбардування був командувач Західного військового округу Російської Федерації генерал-полковник Алєксандр Журавльов. Він зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Алєксєєм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству. Запит на здійснення авіаудару отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сєргєй Дронов. За наказом останнього росіяни підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству.



Також розслідування встановило ще 4 російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення атаки:

начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил Росії генерал-майор Сєргєй Мещеряков;

начальник 929 льотно-випробувального центру Міноборони генерал-майор Радік Барієв;

начальник штабу 929 центру полковник Віктор Моховіков;

заступник начальника 929 центру Міноборони Росії полковник Максім Стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили 7 російським військовим про підозру за порушення законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи, щоб покарати винних.

Нагадаємо, Служба безпеки України 18 січня затримала посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових.