Адвокату повідомили про підозру за державну зраду

Столичний адвокат допомагав росіянам вербувати коригувальників ворожих атак, а після затримання інформаторів – захищав їх у суді. Про це у неділю, 19 січня, повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки росіян у Києві. Ним виявився столичний адвокат, якого завербував співробітник ГРУ Віталій Наумов під час особистої зустрічі на території Росії ще у 2015 році.

Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів, а й захищав їх у суді. Крім цього, зрадник передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам російського ГРУ. За кожне виконане завдання агент отримував грошову винагороду.

Чоловіка затримали у нього вдома, під час обшуків правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами. Адвокату повідомили про підозру за державну зраду, за що йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, протягом 18-19 січня правоохоронці повідомили про затримання кількох держаних зрадників. Зокрема, 18 січня СБУ затримала посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових.

Того ж дня СБУ та ДБР оголосили колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському підозри у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Офіс генерального прокурора у неділю, 19 січня, повідомив про підозри трьом шахраям, які публікували оголошення про збір грошей нібито на потреби ЗСУ, а натомість привласнювали донати собі.