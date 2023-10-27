Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки

Російські війська вночі 27 жовтня завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія «привітала» у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки», – повідомив він.

У лікарні перебувають чотири співробітники пожежної частини, їм надають необхідну медичну допомогу.

Згодом в ДСНС показали відео наслідків «прильоту» по пожежній частині в Ізюмі. Фахівці вважають, що окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині ракетою із ЗРК С-300.

Як інформував ZAXID.NET, 21 жовтня російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич під Харковом. Внаслідок цього загинули шість співробітників, ще 17 отримали поранення.