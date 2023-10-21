21 жовтня російська ракета влучила в термінал «Нової пошти»

У суботу, 21 жовтня, росіяни ракетами обстріляли Харківську область. Одна з ракет влучила в термінал «Нової пошти». Наразі відомо про шістьох загиблих і 16 поранених.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 21 жовтня російські військові нанесли ракетний удар по Харківській області. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета влучила в логістичний термінал «Нової пошти».

Із оприлюдненого Володимиром Зеленським відео видно пошкоджені будівлі логістичного центру, а також вантажівки із лого «Нової пошти». Наразі не відомо, в якому місті Харківщини був ракетний удар.

«Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу “Нової пошти”. Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція», – повідомив президент у Telegram.

За даними Олега Синєгубова, загинуло шестеро людей, 14 отримали травми, деякі поранені перебувають у вкрай важкому стані.

ДСНС показали наслідки ворожого ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

За уточненими даними рятувальників, там загинуло 6 людей, ще 16 поранені. Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що доведеться знову робити аналізи ДНК, щоб опізнати їх. Фахівці встановили, що росіяни вдарили ракетою С-300.

За даними слідства, 21 жовтня близько 22:15 ворог завдав ракетний удар по терміналу «Нової пошти» у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Всі постраждалі – працівники підприємства.

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.