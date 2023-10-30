Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» на Харківщині пізно ввечері 21 жовтня

Кількість загиблих унаслідок удару росіян по терміналу «Нової пошти» на Харківщині зросла до семи, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 25-річний чоловік, якого з пораненнями госпіталізували внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», помер у лікарні вранці в понеділок, 30 жовтня.

Таким чином, кількість жертв цього воєнного злочину зросла до семи, ще 12 людей перебувають у лікарні, двоє з них – у реанімації.

Російські війська завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» біля Харкова пізно ввечері 21 жовтня. влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. Тоді загинули шестеро людей, 14 отримали поранення. Загиблі та постраждалі виявилися працівниками «Нової пошти». Вони не змогли добігти до укриття, оскільки росіяни вдарили балістичним озброєнням з розташованої поруч Бєлгородської області й сирена пролунала за секунду до вибуху.