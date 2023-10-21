Російські військові під час окупації Херсонщини зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та жінок віком від 19 до 83 років. Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яку вона представила Генеральній Асамблеї ООН та опублікувала у п’ятницю, 21 жовтня, пише «Укрінформ».

У документі зазначається, що раніше Комісія задокументувала випадки сексуального та гендерного насильства, скоєного російськими військовими в дев'яти областях України та на самій території Росії. Свої останні розслідування вона зосередила на Херсонській та Запорізькій областях. Задокументовані випадки зґвалтувань з боку російських військових сталися в період з березня 2022 року по липень 2022 року в невеликих селах Херсонської області.

У розслідуваних випадках жертвами зґвалтувань стали 16-річна дівчина та жінки віком від 19 до 83 років. Більшість із них перебували у вразливому становищі. Одна з жертв була 16-річною вагітною дівчиною, троє – жінками похилого віку, деякі жили самі, або з малолітніми дітьми, або з членом сім'ї, який має інвалідність. Жертви були серед жінок, які залишилися після окупації території російськими військами в своїх селах, щоб доглядати за родичами похилого віку або людьми з інвалідністю, доглядати за своїм майном, або тому, що не могли втекти.

Задокументовані зґвалтування були скоєні із застосуванням сили або психологічного примусу. Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися до будинків жертв та погрожували зброєю або наміром вбити їхніх родичів. У деяких випадках один і той самий злочинець зґвалтував жертву два або більше разів. У двох випадках злочинці ґвалтували жертв у групі. Одну з жертв та її чоловіка росіяни застрелили після того, як постраждалі повідомили про зґвалтування.

Як йдеться в доповіді, російські військові вчиняли додаткові акти насильства щодо жертв зґвалтувань, включаючи жорстоке побиття, душіння, удушення, завдання порізів та стрілянину поруч з головою жертви. У низці випадків під час зґвалтування були присутні члени сім'ї.

«Одна зі свідків зґвалтування повідомила, що коли солдат ґвалтував її вагітну доньку, він сказав: “Це не страшно, всі так роблять”», – йдеться в доповіді.

У документі детально описуються кілька випадків зґвалтувань і сексуального насильства, скоєних російськими військовими в Херсонській області.

«У березні 2022 року російський солдат прийшов до будинку 83-річної жінки та змусив її відчинити двері. Він запитав її, чи знає вона осіб, які співпрацюють зі Збройними силами України, і побив її своєю гвинтівкою. Солдат наказав їй роздягнутися, зґвалтував її і продовжував ґвалтувати і бити протягом декількох годин. Він погрожував зґвалтувати чоловіка жінки, який мав інвалідність і був присутній у будинку. Солдат вкрав деякі речі», – розповіли члени комісії.

Інший випадок стався у березні та квітні 2022 року. Тоді кілька груп російських солдатів неодноразово відвідували будинок і магазин подружньої пари. Жертва повідомила, що солдати мародерствували, змушували її готувати для них їжу, приймали душ і спали в її будинку. Під час одного з візитів у квітні 2022 року російські солдати замкнули чоловіка в кімнаті. Один із солдатів погрожував убити 59-річну жінку, сексуально домагався її, при цьому він неодноразово перезаряджав свою гвинтівку. Пізніше, у квітні 2022 року, троє російських солдатів увірвалися до будинку вночі, вистрілили в чоловіка, але не влучили. Двоє солдатів побили жінку пістолетами та ногами, погрожували застрелити її, зірвали з неї одяг і зґвалтували. Вона намагалася втекти, але її схопили, затягли в будинок і знову зґвалтували, йдеться в доповіді.

Ще один із задокументованих випадків стався у травні 2022 року. Тоді троє російських солдатів прийшли до будинку подружньої пари, яка залишилася доглядати за бабусею. Вони побили 52-річного чоловіка, а 50-річну жінку по черзі зґвалтували всі троє. Подружжя повідомило про зґвалтування командиру російських військових. Сусіди розповіли, що після цього троє різних солдатів «шукали жінку, яка повідомила про зґвалтування», прийшли до будинку подружжя і застрелили їх обох.

«У липні 2022 року російський солдат прийшов до будинку 75-річної жінки, де вона залишилася сама, щоб захистити своє майно. Солдат напав на неї, вдарив її по обличчю, грудях і ребрах, душив, допитуючи її. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, розрізав живіт невеликим гострим предметом і зґвалтував її кілька разів. Наступного ранку він знову зґвалтував її та побив. В результаті у жертви було зламано кілька ребер і вибито зуби», – йдеться у доповіді.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини в контексті агресії Росії проти України. Частину доповіді комісія публікувала у вересні. У березні 2024 року доповідь про воєнні злочини вона представить Раді ООН з прав людини.

З моменту свого створення в березні 2022 року Комісія здійснила понад десять поїздок до України. Під час розслідувань її члени та слідчі зустрічались із представниками органів державної влади, міжнародних організацій, громадянського суспільства та іншими зацікавленими сторонами. Комісія складається з трьох осіб – Еріка Мьосе з Норвегії (голова), Врінди Гровер з Індії та Пабло де Грейффа з Колумбії.