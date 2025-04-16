Андрія Смирнова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу

У середу, 16 квітня, НАБУ та САП повідомили про підозру у легалізації коштів та хабарництві колишньому заступнику голови Офісу президента. За даними слідства, посадовець погодився отримати хабар на 100 тис. доларів в обмін на рішення щодо тендерів, повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці не назвали імені підозрюваного, проте уточнили, що експосадовець вже притягується до відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн. Нагадаємо, про підозру в заволодінні такою сумою у травні 2024 року повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову.

Цього разу правоохоронці повідомили йому про ще дві підозри – в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Так, за даними слідства, у період з 2019 по 2021 роки Смирнов незаконно заволодів готівкою, яку витратив на будівництво приватних будинків площею 300 м2 у рекреаційній зоні на Одещині. Для того, щоб приховати свої дії, експосадовець звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн.

«Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Крім того, у 2022 році Андрій Смирнов отримав пропозицію хабаря у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. доларів для зведення одного з будинків в рекреаційній зоні Одещини. Власник будівельної компанії пропонував свої послуги в обмін на те, що Смирнов посприяє ухвалення АМКУ рішення про скасування результатів тендеру, де переміг конкурент забудовника. Крім того, за хабар чоловік просив забезпечити перемогу його компанії у новому тендері на будівництво.

«Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив “потрібне” рішення», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Андрію Смирнову повідомили про підозри за ч. 1 та ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація майна), ч. 4 ст. 368 ККУ (хабарництво). Колишньому посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, 22 травня 2024 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

28 травня Смирнову обрали запобіжний захід, призначивши заставу в 10 млн грн. Наступного дня, 29 травня, за нього внесли заставу.

Андрій Смирнов був призначений заступником очільника Офісу президента 10 вересня 2019 року, коли головою офісу був ще Андрій Богдан. Він опікувався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами. 29 березня 2024 року його звільнили з посади разом з іншим заступником Олексієм Дніпровим.

До цього він працював в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також у Службі безпеки України. У 2014 році почав політичну кар’єру. Висувався в народні депутати від виборчого округу №49, що в Донецькій області, де був самовисуванцем. А вже на місцевих виборах 2015 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії «УКРОП».