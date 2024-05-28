Андрія Смирнова підозрюють в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн

Вищий антикорупційний суд України на своєму засіданні у вівторок, 28 травня, обрав запобіжний захід колишньому заступникові глави Офісу президента Андрію Смирнову, у справі про незаконне збагачення на 15,7 млн грн, інформує «Суспільне».

Застава для Смирнова становить 10 млн грн, а внести її треба не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на Смирнова – до 28 липня. Сторона обвинувачення просила про запобіжний захід у вигляді застави – 17 млн 93 тис. грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначила, що на підозрюваного також покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

дати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

У суді сам Смирнов заявив, що він не знає, де є частина тих активів, про які йдеться у клопотанні. Він також заявив, що оскаржуватиме рішення суду про заставу та інші обмеження.

Нагадаємо, 22 травня колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на суму 15,7 млн грн. За даними слідства, щоб приховати наявність майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга.