Андрій Смирнов переконаний в своїй правоті і заявив, що доводитиме її всіма доступними способами

Колишньому заступнику керівника Офісу президента 43-річному Андрію Смирнову оголосили про підозру у незаконному збагаченні. Інформацію, яку у середу, 22 травня, оприлюднили низка українських ЗМІ, підтвердили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але називають його посаду та роки, коли він її обіймав. За даними ЗМІ, мова йде саме про Смирнова.

За даними слідства, з 2020 до 2022 рік посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі лише понад 1,3 млн грн.

Зокрема, у нього з’явилися два автомобілі Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda й BMW, три паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті, розповіли в НАБУ.

Як додали в НАБУ, посадовець намагався приховати це майно, оформивши переважну його частину на рідного брата, але зберіг за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Сам Андрій Смирнов у коментарі «Українській правді» підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.

«Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики», – розповів він.

Смирнов також заявив, що переконаний в своїй правоті і буде доводити її всіма доступними способами.

Дії Смирнова кваліфікували як незаконне збагачення. Це стаття 368-5 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначимо, що 29 березня на сайті Офісу президента з’явилися укази про звільнення двох заступників Єрмака – Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Натомість призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Андрій Смирнов був призначений заступником очільника Офісу президента 10 вересня 2019 року, коли головою офісу був ще Андрій Богдан. Він опікувався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами.

До цього він працював в органах державної влади й місцевого самоврядування, а також у Службі безпеки України. У 2014 році почав політичну кар’єру. Висувався в народні депутати від виборчого округу №49, що в Донецькій області., де був самовисуванцем. А вже на місцевих виборах 2015 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії «УКРОП» і пройшов, зазначає «Громадське».