За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесли заставу у розмірі 10 млн грн. Про це ввечері у середу, 29 травня, повідомили низка українських ЗМІ.

Зокрема, як нагадує «Громадське», запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через п’ять днів з дня обрання запобіжного заходу.

Сам Смирнов заявляв, що оскаржуватиме це рішення суду. Про те вже сьогодні речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі «Українські правді» повідомила, що сьогодні, 29 травня, суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС.

На підозрюваного покладено наступні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Обов’язки, покладені на Смирнова, діятимуть до 28 червня.