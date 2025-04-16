У січні Майбоженку винесли вирок за порушення ПДР

Київський апеляційний суд призначив новий розгляд справи колишнього голови Броварської РДА Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року напідпитку скоїв ДТП, збивши чотирьох людей на пішохідному переході. Прокурори домоглися скасування вироку суду Майбоженку у вигляді штрафу, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 16 квітня.

За даними Офісу генпрокурора, раніше суд виніс вирок Майбоженку, оштрафувавши його на 34 тис. грн та позбавив експосадовця права керувати транспортними засобами протягом трьох років. Крім того, суд вирішив повернути винуватцю ДТП його автомобіль Volvo, який зберігали на штрафмайданчику.

«За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, скоїв ДТП на пішохідному переході у Броварах. Він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, з’їхав на узбіччя та наїхав на чотирьох людей, серед яких була дитина. Усіх постраждалих госпіталізували.

27 квітня Майбоженка заарештували без права застави. Втім, вже у вересні 2024 року його звільнили з-під варти після того, як той визнав свою провину та просив суд звільнити його, нібито щоб повністю відшкодувати постраждалим гроші на лікування та реабілітацію. Врешті суддя ухвалила рішення звільнити підозрюваного з-під варти під особисте зобов’язання.

Вже в січні 2025 року суд призначив Майбоженку штраф за порушення ПДР. Зазначається, що обвинувачений уклав з потерпілими угоду про примирення, у межах якої сторони домовились про призначення Майбоженку більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Тоді прокуратура оскаржила рішення суду.