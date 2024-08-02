Гурт залишило двоє учасників, проте доєднався один

Знаменита львівська вокальна формація «Піккардійська Терція» вперше в своїй історії змінила склад учасників. Про це йдеться на Facebook-сторінці групи.

Формацію покинули Роман Турянин (у зв’язку із сімейними обставинами) та Богдан Богач (через стан здоров’я). Натомість до колективу приєднався новий учасник – Іван Мороз.

У Львові новий склад можна почути 20 серпня

«Ви добре знаєте, що понад 30 років ми йшли своїм творчим шляхом практично в одному складі. За три десятиліття ми стали чимось більшим, ніж музичний колектив. «Терція» - це сімʼя. Сімʼя, у якій люблять і поважають кожного. Тому, коли настав час відпустити когось із нашого родинного кола, ми прийняли це із розумінням», – йдеться у повідомленні.

У такому новому складі, із оновленим гурт планує дати сольні концерти: 3 серпня у Вінниці, 20 серпня у Львові, 24 серпня – в Івано-Франківську.