Львівський оркестр виступив під батутою Гудні Емільсона

Вперше в історії український «Щедрик» прозвучав у видатному концертному залі Європи Alte Oper у Франкфурті. 1 грудня на престижній сцені відбувся симфонічний вечір Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під батутою диригента з Ісландії Гудні Емільсона.

Львівський колектив виконав Симфонію N9 або «З Нового світу» Антоніна Дворжака, «Катання на санчатах» Леопольда Моцарта та, спільно із солістом, відомим українським скрипалем Марком Комоньком, Концерт для скрипки з оркестром Фелікса Мендельсона.

Музична програма називалася Різдвяним концертом, тому логічним було виконання «Щедрика» Миколи Леонтовича в обробці сучасного композитора Івана Небесного.

«Ми надзвичайно пишаємося, що зокрема і український твір прозвучав для близько 2500 слухачів. Звучати у цьому залі – для нас велика честь, а тим паче представляти Україну, піднімати синьо-жовтий стяг. Приємно, що нас тут тепло зустріли, впродовж вечора ми відчували безумовну підтримку, що не може не тішити», – зазначив Михайло Сосновський, директор симфонічного оркестру.

Концерт у Франкфурті відбувся в межах гастрольного туру оркестру Німеччиною, був третім та завершальним із серії запланованих.