Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії 15 лютого виступив у Карнеґі-хол. Цей нью-йоркський зал вважається одним із найпрестижніших концертних майданчиків світу. Його керівництво наголосило, що запросивши львівський оркестр, хоче висловити свою солідарність з Україною.

Усі квитки були розкуплені, а The New York Times, найстаріша та третя за популярністю щоденна газета США, присвятила виступу львів’ян великий репортаж.

Усі квитки були розкуплені

Українські музиканти розповіли про свої страхи за близьких та за те, що за рік від початку повномасштабного вторнення Росїї світ може звикнути до війни.

«Ми глибоко переживаємо за майбутнє нашої країни, тому що ця війна не припиниться. Росія не зупиниться. І якщо ми не встоїмо, якщо світ не встоїть, буде ще більше страждань», – цитує скрипальку Соломію Ониськів видання.

Перед виступом оркестру відбулося онлайн-звернення президента України Володимира Зеленського. Концерт відкрився Камерною симфонією №3 українського композитора Євгена Станковича (соліст – Михайло Сосновський).

Михайло Сосновський виконує твір Євгена Станковича

Михайло Сосновський, який є також директорм-розпорядником оркестру, хвилюється за безпеку своєї дружини та п’ятьох дітей, які залишились у Львові, а також за безпеку музикантів, які служать в армії.

«Це дуже складна ситуація. Але ми повинні залишитися і зробити свій внесок, щоб допомогти нашій країні звідси», – розповів він The New York Times.

Також у концерті прозвучали Перший фортепіанний концерт Йоганнеса Брамса (соліст – українсько-американський піаніст Станіслав Христенко) та Дев’ята симфонія Антоніна Дворжака «З Нового Світу», яка після світової прем’єри саме у Карнеґі-хол, стала знаменитою.

Теодор Кухар вважає цю подію надважливою для української музики

«Я певний, що з часом усі усвідомлять, що сьогоднішній вечір набагато важливіший, ніж просто виконання Станковича, Брамса і Дворжака – насправді, це можливо, найважливіший вечір у сучасній українській історії. Це був колосальний вечір в контексті усього, що Карнеґі-хол презентує, що і презентує Львівська національна філармонія», – вважає диригент львівського оркестру Теодор Кухар.

«У цьому оркестрі немає нікого, хто б не знав когось, хто втратив руку, ногу або життя. Постаждали всі», – додав він.

Ведучим концерту був відомий кіноактор, сценарист Лієв Шрайбер (його дід по материнській лінії емігрував до США з України), який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення та збирає гроші на генератори для українських лікарень.

Актор Лієв Шрайбер підтримує Україну від початку вторгнення

Львівський оркестр, заснований у 1902 році, вирушив у концертний тур 13 січня. До 3 березня оркестр має дати 40 концертів у 20-ти американських штатах.

Фото Львівської філармонії імені Мрослава Скорика