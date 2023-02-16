Цього року символ фестивалю буде у кольорах українського прапора

73-й Міжнародний Берлінський кінофестиваль відкривається 16 лютого. Цього року фестиваль велику увагу приділяє українському кіно. У програмі фестивалю заявлено шість українських фільмів та два – про Україну. Навіть традиційний фестивальний значок – ведмідь – стане цього року жовто-блакитним.

Україна на Берлінале

На фестивалі у різних програмах представлено шість українських картин та два фільми про Україну. Також кураторка Київського міжнародного фестивалю короткого метру Олександра Прокопенко увійшла до складу журі квір-нагороди Teddy Award. А режисерка Катерина Горностай (її «Стоп-Земля» брала участь у Берлінале) – у журі конкурсу Generation 14plus (секція кіно про дітей і підлітків).

Українські кінематографісти візьмуть участь у секціях Doc Station, Script Station та Berlinale Talents, відбудуться презентації нових проектів від українських режисерів і продюсерів, проект підтримки Одеського міжнародного кінофестивалю, паенльна дискусія про можливості фінансування українського кіно. Також на кіноринку традиційно працюватиме стенд Державного агентства з питань кіно України.

Українські фільми та фільми про Україну

«Ми не згаснемо» Аліси Коваленко.

Документальний фільм розповідає історію дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Фільм представлено у програмі Berlinale Generation.

«Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової.

Фільм розповість про 17-річну Кіру, яка переживає розлучення батьків, розпад однієї країни та народження іншої. Дія відбувається у 90-ті роки минулого століття. Фільм представлено у програмі Panorama.

«Залізні Метелики» Романа Любого.

Документальний фільм, який досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин. Фільм брав участь у фестивалі «Санденс». Фільм представлено у програмі Panorama.

«Східний фронт» Євгена Титаренка та Віталія Манського.

Фільм розповідає про війну з точки зору українських парамедиків. Фільм представлено у програмі Encounters.

«Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі.

Картина розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом. Фільм представлено у програмі Generation Kplus.

«Це побачення» Надії Парфан.

Ігрова стрічка про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах. Фільм представлено у програмі Berlinale Shorts.

Також у програму увійшли фільми про Україну. Насамперед йдеться про картину Шона Пенна та Аарона Кауфманна Superpower («Суперсила»), документлальну стрічку про російсько-українську війну. До фільму увійшли кадри, зняті в Україні ще в листопаді 2021 року, а також розмова із Володимиром Зеленським про життя у Києві на початку вторгнення. Фільм представлено у програмі Berlinale Special Gala.

W Ukrainie («В Україні») Томаша Вольського та Пйотра Павлюса. Фільм-дослідження режисерів, що описує їх подорож від заходу через Київ у Харків. Цей маршрут веде їх разом з глядачем глибоко в досвід війни, від спостереження за її наслідками на вулицях до проживання разом з українцями жахіть російської агресії. Фільм представлено у програмі Forum.

Міжнародний конкурс Берлінале

Традиційно найбільш увагу привертає основний конкурс фестивалю. Цього року журі очолює американська актриса Крістін Стюарт. До програми увійшло 18 фільмів.

«Двадцять тисяч видів бджіл» (20.000 especies de abejas), режисер Естібаліз Урресола Солагурен, Іспанія

(20.000 especies de abejas), режисер Естібаліз Урресола Солагурен, Іспанія «Башта без тіні» (Bai Ta Zhi Guang), режисер Лу Чжан, Китай

(Bai Ta Zhi Guang), режисер Лу Чжан, Китай «До кінця ночі» (Bis ans Ende der Nacht), режисер Кристоф Хоххойслер, Німеччина

(Bis ans Ende der Nacht), режисер Кристоф Хоххойслер, Німеччина «Чорниця» (Blackberry), режисер Метт Джонсон, Канада

(Blackberry), режисер Метт Джонсон, Канада «Дискобой» (Disco Boy), режисер Джакомо Аббруццезе, Франція, Італія, Польща, Бельгія

(Disco Boy), режисер Джакомо Аббруццезе, Франція, Італія, Польща, Бельгія «Великий візок» (Le grand chariot), режисер Філіпп Гаррелль, Франція, Швейцарія

(Le grand chariot), режисер Філіпп Гаррелль, Франція, Швейцарія «Інґеборґ Бахман – подорож до пустелі» (Ingeborg Bachmann — Reise in die Wüste), режисерка Маргарет фон Тротт, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Люксембург

(Ingeborg Bachmann — Reise in die Wüste), режисерка Маргарет фон Тротт, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Люксембург «Колись ми все розкажемо одне одному» (Irgendwann werden wir uns alles erzählen), режисерка Емілі Атеф, Німеччина

(Irgendwann werden wir uns alles erzählen), режисерка Емілі Атеф, Німеччина «Лімбо» (Limbo), режисер Іван Сен, Австралія

(Limbo), режисер Іван Сен, Австралія «Погано жити» (Mal Viver), режисер Жуан Каніжу, Португалія, Франція

(Mal Viver), режисер Жуан Каніжу, Португалія, Франція «Манодром» (Manodrome), режисер Джон Тренгов, Велика Британія, США

(Manodrome), режисер Джон Тренгов, Велика Британія, США «Музика» (Music), режисерка Ангела Шанелек, Німеччина, Франція, Сербія

(Music), режисерка Ангела Шанелек, Німеччина, Франція, Сербія «Минулі життя» (Past Lives), режисерка Селін Сонг, США

(Past Lives), режисерка Селін Сонг, США «Червоне небо» (Roter Himmel), режисер Крістіан Петцольд, Німеччина

(Roter Himmel), режисер Крістіан Петцольд, Німеччина «На Адаманті» (Sur l’Adamant), режисер Ніколя Філібер, Франція, Японія

(Sur l’Adamant), режисер Ніколя Філібер, Франція, Японія «Виживання доброти» (The Survival of Kindness), режисер Рольф де Хір, Австралія

(The Survival of Kindness), режисер Рольф де Хір, Австралія «Горобець» (Suzume), режисер Макото Сінкай, Японія

(Suzume), режисер Макото Сінкай, Японія «Тотем» (Totem), режисерка Ліла Авілес, Мексика, Данія, Франція

Фестиваль відкриє комедійна мелодрама американської режисерки Ребеки Міллер («Приватне життя Піппи Лі») «Йди до мене, дитинко» із Пітером Дінклейджем («Гра престолів) у головні ролі.

Серед позаконкурсних показів – «Ґолда» про уродженку Києва та прем’єрку Ізраіля Ґолду Меїр під час війни Судного дня у виконанні Гелен Міррен.

Триватиме Берлнале до 26 лютого, повернувшись до звичного формуту після ковідних обмежень. Переможців оголость 25 лютого ввечері.