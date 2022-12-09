В український прокат фільм вийде у липні 2023 року

Світова прем’єра українського фільму «Залізні метелики» відбудеться у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition кінофестивалю «Санденс» (Sundance Film Festival) у січні 2023 року.

«Залізні метелики» – це документальний фільм Романа Любого, який досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події, та реакцію світової спільноти на цей злочин. Над фільмом працювали кінооб’єднання «Вавилонʼ13» у копродукції з Trimafilm (Німеччина) та Rbb/Arte (Німеччина) Кадр з фільму «Залізні метелики»

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові, керуючи зенітним ракетним комплексом «Бук», у небі над українським Донбасом збили Малайзійський Boeing рейсу MH17 з 283 пасажирами та 15 членами екіпажу на борту, який прямував з Амстердаму до Куала-Лумпур. Слідство у цій справі тривало 8 років і 17 листопада 2022 року суд в Гаазі офіційно ухвалив, що MH17 був збитий із ЗРК «Бук» з території окупованого Первомайського російськими військовими. Того ж дня громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України (колаборанта) Леоніда Харченка визнали винними та засудили їх до довічного ув'язнення та виплати компенсацій родинам загиблих.

«Цей фільм присвячений пасажирам і екіпажу рейсу MH17 та всім жертвам російської агресії проти України. Це наша реакція на непокаране вбивство 298 громадян різних країн і континентів, яке було скоєне у нас вдома і ми не могли не висловитись. Це наша відповідь вбивцям і брехунам від нас як від громадян України і як громадян Світу», – розповідає режисер «Залізних метеликів» Роман Любий.

За його словами два коротких метри з матеріалів кримінальних проваджень про воєнні злочини привели до роботи над цим кіно.

Кадр з фільму «Залізні метелики»

«Спершу я думав, що “Залізні Метелики” теж буде чистим доком та потім поступово у сценарії почало зʼявлятися художнє оформлення, яке стало майже рівноцінним компонентом. В історії про MH17 часто бракує слів, щоб описати почуття, але зробити це у цій роботі мені допомогла техніка фізичного театру, коли я можу висловитися завдяки рухам акторів», – додає режисер.

«З огляду на те, що воєнні злочини, а особливо такого масштабу, не мають терміну давності, ми мусимо використовувати усі доступні майданчики, аби нагадувати усьому світу про те, що за собою несуть дії російських військових та їхнього керівництва. Я сподіваюся, що після перегляду фільму глядачі зрозуміють, як химерно побудована та працює російська пропаганда, а наш фільм стане потужним елементом культурної дипломатії», – вважає продюсер картини Андрій Котляр.

Кадр з фільму «Залізні метелики»

Продюсерами стрічки стали Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, Тріні Гьотце, а українським дистриб’ютором – кінокомпанія «Артхаус Трафік», в український прокат фільм вийде у липні 2023 року.

Нагадаємо, кінофестиваль «Санденс» (Sundance Film Festival) – головний кінофестиваль незалежного кіно у США. З моменту заснування у 1981 році тут відбулися прем'єри фільмів Мартіна Скорсезе, Крістофера Нолана, братів Коенів та інших. Показ тут може відкрити для фільму дорогу в американський прокат та стати першою сходинкою на шляху до «Оскару». Нагадаємо також, що саме там відбулась прем’єра ігрового фільму Марини Ер Горбач «Клондайк», який також розповідає про катастрофу рейсу MH17. Зараз картина представляє Україну у боротьбі за «Оскар».

Babylon’13 – незалежне об’єднання кінематографістів, що утворилося на початку Революції Гідності. Під час повномасштабного вторгнення Росії кінематографісти об’єднання продовжують працювати та знімати війну. З 24 лютого випущено понад 100 коротких метрів, а також — зняті повні метри.

Режисер Роман Любий відомий за документальним фільмом «Зошит війни», змонтованого з відео, знятого самими військовими на телефони, екшн-камери чи фотоапарати.