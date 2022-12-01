Автор «Щедрика» Микола Леонтович

Знаменитий американський режисер Мартін Скорсезе («Таксист», «Банди Нью-Йорка», «Ірландець») та американська акторка українського походження Віра Фарміґа («Відступники», «Мені б у небо») стануть ведучими концерту з нагоди столітньої річниці прем’єри «Щедрика» у Нью-Йорку.

Концерт відбудеться 4 грудня о 21:00 за киїським часом у Carnegie Hall з прямою трансляцією на платформі Vimeo для всіх бажаючих. Про це повідомив Український інститут.

У концерті візьмуть участь:

український дитячий хор «Щедрик» з Києва

український хор «Думка» з Нью-Йорка

українська капела бандуристів Північної Америки ім. Тараса Шевченка

хор «Трініті Вол-Стріт»

американська оперна співачка Джанай Брюггер

українська фолк-співачка Марічка Марчик.

Kомпозитор Тревор Вестон представить свою нову композицію на вірш Сергія Жадана, написаний під час повномасштабного вторгнення Росії. На концерті також звучатиме музика Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова та Джорджа Гершвіна.

Частина коштів від придбаних квитків буде спрямована на ініціативу United24 для відбудови країни.

Нагадаємо, «Щедрик» – усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в США у 1922 році, «Щедрик» став знаним у всьому світі.