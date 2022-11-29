Більшість концертів відбуватиметься у «Дзизі»

У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У фокусі фестивалю – тема культурної релокації. На сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і майбутні музиканти – діти, адже у програмі заплановані події для різних вікових категорій.

Концерти відбудуться 2-6 грудня, проте є широка пре- і супровідна подієва програма, що стартувала 28 листопада. Також в America House Lviv триватимуть лекції та музичні майстер-класи, а ще етно-джаз із Усеіном Бекіровим в арт-галереї «Дзиґа», вечір актуальної польської імпровізаційної музики із Jazz Forum Talents, сольна програма бельгійського піаніста Івана Падуарта (Ivan Paduart), батл трубачів із гостем з Аргентини Себастьяном Грещуком (Sebastián Greschuk), концерт «Джаз Релокація» просто неба у закапелку Маркіяна Іващишина.

Головна тема цьогорічного фестивалю – релокація в культурі України. Саме тому буде більше, ніж зазвичай, освітніх проектів та спеціальний концерт «Джаз Релокація». Також уперше Jazz Bez Kids: спеціальна програма для наймолодших, підготовлена разом з Іриною Вакуліною, дириґенткою, менеджеркою мистецьких проектів, співзасновницею Центру музичного розвитку TEMPO.

Ще одна складова цьогорічної програми Jazz Bez Junior окремий виступ зі студентами кафедри джазу Львівської національна музичної академії ім. М.Лисенка.

Нагадаємо, що фестиваль відбувався щороку, навіть під час Революцій в Україні чи пандемії. Рік повномасштабної війни не став винятком. Концерти відбуватимуться у «Дзизі», за словами організаторів «без урочистостей і великих залів, але - у теплі, безпеці за товстими мурами і з можливістю продовжити виступи акустично, якщо відімкнуть електроенергію».

Програма фестивалю Jazz Bez

Середа, 30 листопада

18:00 – Вечір спогадів «Маркіян Іващишин: значення і вплив» від America House Lviv та Інституту стратегії культури / America House Lviv

Четвер, 1 грудня

14:00 – Лекція Марти Більської «Вибір бути вільними» / ЛНМА ім. М.Лисенка

18:00 – Практична лекція і майстер-клас для духових «Порівняння американських та європейських музичних тенденцій у 2022 році» від джазового трубача Якова Цвєтінського / America House Lviv

П’ятниця, 2 грудня

19:00 – Вечір кримськотатарської культури та концерт квартету Усеіна Бекірова / арт-центр «Дзиґа»

Субота, 3 грудня

11:00 – Науково-освітній «ДжазФорум» / ЛНМА ім. М.Лисенка

13:00 – JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / арт-центр «Дзиґа»

17:00 – Концерт студентів джазової кафедри Музичної академії Jazz Bez Junior. Майстер-класи зіркових гостей фестивалю / ЛНМА ім. М.Лисенка

19:00 – Іван Падуарт (Бельгія) та Jazz Forum Talents (Польща) / арт-центр «Дзиґа»

Неділя, 4 грудня

13:00 – JazzBezKids, інтерактивне заняття для дітей ВПО та місцевих дітей під керівництвом Ірини Вакуліної / арт-центр «Дзиґа»

18:00 – «ДжазРелокація», open air в закапелку Марека Іващишина

19:00 – Батл трубачів «Чия труба звучить переможніше?» із Себастьяном Грещуком (Аргентина)

20:00 – великий джем-сейшн.