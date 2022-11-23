З 25 листопада по 18 грудня у Львівському органному залі відбудеться традиційний щорічний органний фестиваль. Цьогоріч він обʼєднає органістів з України і стане не лише справжнім маніфестом, а й документуванням досвіду музикантів в історичний для українського народу час Визвольної війни.

17 виконавців з усієї України, унікальні музичні програмі, живі концерти, виставка, відео-інтервʼю та записи органної музики заплановано в рамках фестивалю.

Перша подія у рамках проекту відбудеться 25 листопада о 18:00. Це буде відкриття виставки «Маріуполь. Діти», спільного проекту з Маріупольською школою мистецтв, релокованою до Львова, та центром «ЯМаріуполь».

З лютого 2022 року маріупольці, що знайшли прихисток у Львові, регулярно приходили до Львівського органного залу, щоб малювати під живу музику.

Того ж вечора відбудеться перший концерт з серії 17 подій, обʼєднаних темою «Музика і війна» – «Сутінки богів» із музики Ріхарда Ваґнера у виконанні Надії Величко.

Свої унікальні програми, які відображають переживання людини під час війни, презентують в рамках фестивалю органісти з усієї країни: Валерія Балаховська, Володимир Кошуба, Ірина Калиновська, Ірина Харечко (Київ), Станіслав Калінін (Харків), Світлана Бардаус (Чернівці), Олена Удрас (Одеса), Наталія Молдован (Хмельницький), Ольга Чундак та Наталія Лендєл (Ужгород), Петро Сухоцький (Луцьк), Надія Величко, Світлана Позднишева, Олена Мацелюх, Марк Новакович, Віталій Дворовий, Сергій Павлів (Львів).

На фестивалі звучатиме музика світових класиків і, звичайно, українських композиторів: Миколи Колесси, Лесі Дичко, Мирослава Скорика, Миколи Лисенка, Дмитра Бортнянського, Жанни Колодуб, Вʼячеслава Самофалова, Михайла Шуха, Вʼячеслава Назарова, Святослава Луньова, Віктора Гончаренка, Ігоря Асєєва, Юрія Шевченка, Віктора Теличка та інших.

Не обійдеться і без премʼєр. 18 грудня у виконанні Наталії Лендєл почуємо твір «Сила безсилих» львівського композитора Остапа Мануляка, а 7 грудня одеська органістка Олена Удрас виконає два власні твори.

Програма кожного концерту має певну настроєву лінію. Вона закодована в емоджі, які містяться в назві кожної події. «Емоції під час війни – важка, але потрібна тема. Емоції – це те, що робить нас людьми. Це те, що ми іноді воліємо не показувати, а іноді – не можемо дати собі раду з ними», – каже співдиректор Органного залу Тарас Демко.

Музика – якраз та сфера, яка допомагає відрефлексувати життєві події, віднайти в собі душевні сили для подальшої боротьби.

Важливим блоком фестивалю стануть відео-інтервʼю з виконавцями, в яких вони розповідатимуть про свій досвід переживання російсько-української війни. Ці відео будуть опубліковані на сайті Органного залу та стануть важливими артефактами того, як митці переживають війну.

Докладніше про всі події можна дізнатися на сайті Львівського органного залу.

Фестиваль фінансовано Стабілізаційним фондом Ґете-інституту – ініціативи підтримки культурних та освітніх організацій, яких торкнулися наслідки війни проти України.