У місті, відразу на кількох локаціях, відкрився перший «Львівський тиждень скульптури». Основна експозиція, «Хаос», відбудеться в корпусі на вулиці Снопківській 47. Крім того, що сама по собі експозиція налічує більше 200 скульптур створених у ХХ та ХХІ століттях, різножанрових, розмаїтих стилістично та ідеологічно, важливим є і сам простір. Річ у тім, що протягом останніх років корпус, де зараз триває виставка, стояв пусткою, попри те, що будівля колишньої державної промислової школи є пам’яткою архітектури.

Вона була зведена 1907-1910 роках за спільним проектом Владислава Садовського та Адольфа-Віктора Вайса. Під час першої світової війни в цьому приміщенні був шпиталь. Після війни з 1919 року відновилося навчання. В залежності під потреби в кадрах перевага надавалася то художнім професіям, то технічним. З 1929 року навчальний заклад перейменували на Державну технічну школу. Після 1944 року приміщення фактично розділилося на два навчальних заклади. У центральній частині будівлі розташувався технікум залізничного транспорту. Бічне крило займала дитяча художня школа, згодом – училище прикладного мистецтва.

«Коли я вперше відвідав порожні зали, то подумки заповнював їх тривимірними об’єктами. І на язику з’явилось слово, яке я запропонував як ключове. Тому цього року ми розгрібаємо скульптурний Хаос», – розповів куратор «Львівського тижня скульптури» Павло Гудімов.

«Завдяки Андрію Садовому та депутатам Львівської міської ради було підтримано рішення надати приміщення на Снопківській, 47 для Львівської національної академії мистецтв. І простір ожив. Перша частина приміщень від п‘ятниці приймає "Львівський тиждень скульптури". Сходіть сюди – я вражений тим, що зробила команда… Бо то є культура, яка надає сенси, і за яку варто боротись», – написав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

На виставці представлені скульптори: Ольга Безпалків, Ігор Береза, Назар Білик, Олександр Дяченко, Олег Капустяк, Ігор Ковалевич, Василь Корчовий, Тарас Левків, Ганна Лисик, Микола Малишко, Гія Міміношвілі, Ярослав і Ярослава Мотики, Роман Петрук, Володимир Семків, Олекса Фурдіяка, Денис Шиманський, Уляна Ярошевич та інші.

Інший вимір скульптури ми можемо відчути в інсталяціях Влодка Кауфмана «Німби» та Михайла Барабаша «Мішки з картоплею».

Також в окремому залі виставлені скульптури, що довший час перебували у майстернях, що розташовані у Стрийському парку. Ця будівля занепадає, вона фігурувала у скандалі між художниками та Спілкою художників та продовжує руйнуватись.

«Ми перемішуємо в просторі сучасне і минуле, живих і мертвих, класиків і початківців. Ми виймаємо з майстерень, фондів і колекцій скульптуру, щоб показати її такою як вона є. Не прив’язуючи надуманих концепцій і слів. В форматі тотальної інсталяції, в новій мистецькій локації Львова», – говорить Павло Гудімов.

Крім масштабної та різнопланової експозиції «Хаос», що дає об’єктивний та об’ємний зріз львівської скульптури, тривають інші проекти: «Дудіння» на площі Петрушевича та «Нова львівська скульптура» в «Я Галерея».

«Львівський тиждень скульптури» триватиме до 27 листопада.