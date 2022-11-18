Однією з локацій є «Я Галерея», де триває виставка «Нова львівська скульптура»

Упродовж 19-27 листопада відразу на трьох локаціях Львова вперше відбудеться «Львівський тиждень скульптури».

Основна експозиція «Хаос» розміститься у корпусі старих майстерень Академії мистецтв (вулиця Снопківська, 47). Тут буде представлено понад 200 скульптур, створених у XX та XXI століттях.

«Ми перемішуємо в просторі сучасне та минуле, живих та мертвих, класиків та початківців. Ми виймаємо з майстерень, фондів й колекцій скульптуру, щоб показати її такою, як вона є. Не прив’язуючи надуманих концепцій і слів. У форматі тотальної інсталяції, у новій мистецькій локації Львова», – пояснюють організатори.

Продовження програми можна побачити в артцентрі Павла Гудімова «Я Галерея» (вул. Шота Руставелі, 8), відвідавши виставку «Нова Львівська скульптура», а також роботу Олекси Фурдіяки у співавторстві з Ігорем Слободяном «Дудіння».

У «Львівському тижні скульптури» візьмуть участь скульптори Ольга Безпалків, Ігор Береза, Назар Білик, Олександр Дяченко, Олег Капустяк, Ігор Ковалевич, Василь Корчовий, Тарас Левків, Ганна Лисик, Микола Малишко, Гія Міміношвілі, Ярослав і Ярослава Мотики, Роман Петрук, Володимир Семків, Олекса Фурдіяка, Денис Шиманський, Уляна Ярошевич та інші.

Організаторами тижня є Львівська національна академія мистецтв, артцентр Павла Гудімова «Я Галерея» за підтримки Львівської міської ради. Куратор – Павло Гудімов.