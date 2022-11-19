Попри усі негаразди мистецьке життя Львова триває. Тож представляємо чотири цкаві виставки, що тривають у львівських музеях та галереях.

Виставка керамічної скульптури Ганни Друль «Все ще людина»

Галерея «Зелена канапа», до 20 листопада

Ганна Друль. Народження Венери (фото «Зеленої канапи»)

Останній вікенд триває виставка відомої львівської керамістки Ганни Друль, тож варто не відкладати візит до «Зеленої канапи». На персональній виставці представлені роботи, створені протягом останніх двох років. Експозиція, за невеликим виключенням, повністю присвячена ситуаціям з присутністю людської фігури.

«Мене завжди інспірувала тільки людина. Все ще людина є основним об’єктом зацікавлення – її прагнення, вподобання, цілі, віра. Вона є рушієм поступу і творцем цивілізації, вона є митцем і автором шедеврів. Людина має здатність любити і жертвувати собою. І одночасно є причиною екологічних та соціальних катастроф, її вроджена агресія є каталізатором війн. І тоді виникає питання: чи це все ще людина? Я не маю відповіді, я ставлю питання», –розповідає Ганна Друль.

Виставка Сергія Якуніна «Шелест»

Муніципальний мистецький центр, до 1 грудня

Виставка «Шелест» створюється безпосередньо у галерейних просторах центру (фото Муніципального мистецького центру)

Персональна виставка українського художника Сергія Якуніна «Шелест» триває у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

Сергій Якунін – український художник, працює у жанрах інсталяції, скульптури, фотографії, відео, лендарту, а також site-specific art.

Виставка «Шелест» створюється безпосередньо у галерейних просторах центру. Сергій Якунін досліджує простір та історію цього місця. Саме від простору автор відштовхується, щоб створити виставку.

Виставка Гейзи Дьерке «о-Сутнення»

Палац Потоцьких, до 25 грудня

Художник представив твори 2009-2022 років (фото Львівської галереї мистецтв)

В експозиційних залах Палацу Потоцьких, постійна експозиція якого переміщена в укриття, триває персональна виставка Гейзи Дьерке «о-Сутнення» (на головному фото).

Художник представив твори 2009-2022 років. «Цілісності та динамічності експозиції надає послідовний розвиток теми від рефлексій над індивідуальними психологічними станами до катарсису крізь муки Спасителя на Хресті.

Відзнакою виставки «о-Сутнення» є суголосність сьогоденню, розірваному болем війни», – йдеться в анотації до виставки.

Виставка «Василь Польовий: повернення наративу»

Музей модернізму, до 31 грудня

На виставці вперше після реставрації представлені різножанрові роботи Василя Польового із фондів ЛНГМ (фото Львівської галереї мистецтв)

Василь Польовий – художник-модерніст, живописець, графік, монументаліст, творча практика якого тісно пов’язана з новаторськими течіями у мистецтві Львова 1972-1989 років.

В Україні цензура була максимально жорсткою, проте завдяки присутності художників, чия творчість ставала «полігоном» для сміливих формальних і технологічних експериментів, був сформований багатогранний модерний дискурс мистецтва 1960–1980-х років, що мав свої яскраві регіональні та національні ознаки.

Василь Польовий послідовно долав ідеологічні перешкоди, експериментуючи з формою, кольором та національною тематикою.

На виставці вперше після реставрації представлені різножанрові роботи Василя Польового із фондів ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького.