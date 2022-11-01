Зараз відвідувачі можуть «прогулятися» галереєю за допомогою VR-шоломів

У залах львівського Національного музею, там де експонувався унікальний іконопис, відкрилась віртуальна виставки. Цінні експонати через повномасштабне вторгнення Росії були переміщені у безпечні місця, проте зараз відвідувачі можуть «прогулятися» галереєю за допомогою VR-шоломів, ознайомитися з унікальними зразками графіки, які ніколи не потрапляли до постійної експозиції.

Національний музей та компанія V-Art створили NFT-колекцію «Альтернативні виміри». Проект вперше представить широкій аeдиторії цифрові версії творів видатних українських та європейських митців, які глядачі не бачили раніше через фізичні властивості, зокрема надмірну чутливість до вологи і світла, та недостатню охорону приміщень музею. Занепокоєння щодо збереження цих творів загострилося з початком повномасштабної війни Росії проти України. У цьому випадку віртуальний простір, у якому буде розміщено твори, став своєрідним безпечним прихистком для українського мистецтва.

Шедеври, які Національний музей у Львові збирав протягом усього свого існування – зокрема рисунки італійських художників XVII-XVIII століть, українські народні гравюри в техніці деревориту XVIII-ХХ століть, офорти Рембрандта.

«Проект, який Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького реалізував разом із V-Art, дає можливість розширити горизонт бачень музею. У сучасному світі з’являються нові тенденції для мистецтва загалом і зокрема для музеїв. NFT дає можливість тому чи іншому твору віртуально мандрувати зі збірок музею у світ. За це музей може отримати певні кошти, які може використати для свого розвитку, для оцифрування колекцій, для показу цих колекцій у світі й також, у міру можливостей, допомогти українським культурним установам, які потерпіли у час війни. Я думаю, що ми також будемо мати з цього певну користь і користь, яку ми зможемо надати іншим музеям», – наголосив директор музею Ігор Кожан.

«Виставковий майданчик, яким став цифровий простір, є чи не єдиним безпечним місцем, де одне обмеження – рамки екрану. Віртуальний вимір, крім цього, також вперше наблизив глядача/- ку до творів, яким був “заборонений” такий близький контакт. Вивільнені й убезпечені, ці роботи митців та мисткинь різних епох уперше постають у спільному просторі, цифровій галереї. Цінність такої мозаїчної збірки не тільки в її віртуальності та доступності, але й в кожному з виставлених предметів окремо. У такому контексті спільного розташування вони набувають досвіду взаємодії як одне з одним, так і з глядачами та сучасними митцями», – коментує Олексій Гаврилюк, представник платформи V-Art та співкуратор проекту.

Кошти, виручені з продажу робіт, будуть спрямовані на посилення системи безпеки музею, подальшу диджиталізацію фондів і підтримку функціонування інституції. Виставлені на NFT-маркетплейсі, кожна з робіт може сприяти відновленню зруйнованих культурних пам’яток України, адже Національний музей у Львові передасть частину виручених коштів на відбудову музеїв, які особливо сильно постраждали внаслідок російського повномасштабного вторгнення, зокрема Чернігівського обласного музею імені Галагана.

Фото Національного музею