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Львівська національна галерея мистецтв розпочала онлайн-каталогізацію своєї колекції. Збірка музею є однією з найбільших в Україні й репрезентує кращі твори європейського мистецтва, зокрема Жоржа де Латура, Франсуа Жерара, Якопо Цуккі, Йогана Георга Пінзеля.
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Таким чином у галереї сподіваються зробити свою колекцію доступною для відвідувачів попри виклики нового часу.
Проект «Цифровий архів Львівської національної галереї мистецтв» реалізовується спільно з громадською організацією ГО «17» за підтримки Українського культурного фонду.
«Онлайн-каталог колекції передбачає доступ в онлайн-режимі до 1050 найцінніших експонатів зі збірки Галереї, багато з яких раніше не були доступні відвідувачам. Всі експонати будуть представлені у високій роздільній здатності. Також можна буде оглянути 50 3D моделей скульптури. Ми очікуємо на зацікавлення музейників та дослідників, і сподіваємось на нові відкриття та плідні колаборації», – розповів керівник проекту Роман Гук.
Користувачі зможуть здійснювати пошук у каталозі за допомогою зручної пошукової системи. Архів стане доступним для користувачів у листопаді 2021 року. В майбутньому архів буде активно розвиватись та доповнюватись новими експонатами.
Нагадаємо, ця ж команда уже реалізувала проекти «Пінзель. AR» та «YOV Kondzelevych.
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