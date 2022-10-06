Приміщення пристосують для створення духовно-освітнього центру Митрополита Шептицького

Приміщення колишнього костелу отців-реформатів на вул. Кривоноса у Львові, яке раніше належало МВС, передали Львівській Архиєпархії УГКЦ. Приміщення пристосують для розвитку Музею митрополита Андрея Шептицького, повідомили 6 жовтня на сторінці музею.

«Тепер приміщення колишнього костелу офіційно можна реєструвати як власність Львівської Архиєпархії УГКЦ для повноцінного створення музею митрополита Андрея Шептицького. Сьогодні ми отримали акт прийому-передачі для приміщення, яке приєднане з нашим храмом Священномученика Климентія Шептицького. Цей документ дає старт остаточному оформленню приміщення та його реставрації», – зазначено у повідомленні.

Документ про передачу приміщень архиєпархії

Приміщення, в якому раніше працювала школа міліції, належало Міністерству внутрішніх справ. Це два поверхи площею близько 1 тис. м2, які примикають до церкви священномученика Климентія Шептицького (УГКЦ). Їх передали на баланс ЛОДА, а адміністрація передала архиєпархії. До цієї передачі музей вже користувався першим поверхом будівлі. Тепер у його використанні – ще й другий поверх, підвали та горище. Школа поліції отримала натомість велике приміщення на Рясному.

Як повідомили ZAXID.NET у музеї, на загальній площі майже 2300 м2 простору розширять експозицію, а також обладнають реставраційну майстерню, дитячу кімнату, лекторії, коворкінг та приміщення для пластунських гуртків. У перспективі настоятель храму та директор музею о. Севастіян Дмитрух планує пристосувати частину приміщень для реабілітації ветеранів. Тому для доступності там облаштують зовнішній ліфт.

На базі музею планується створити великий духовно-освітній центр Митрополита Шептицького.

Нагадаємо, ця справа передачі приміщень тягнеться багато років. Вимагаючи в МВС повернути церкві приміщення колишнього монастиря, о. Севастіян Дмитрух навіть погрожував оголосити голодування.

У серпні Музей митрополита Андрея Шептицького у Львові почав реставрацію давніх розписів, які виявили після демонтажу вбиралень радянського періоду. На розчищеному подвір’ї планують влаштувати мистецький лапідарій та відкриту сцену для концертів.