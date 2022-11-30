Львівський та Одеський національні академічні театри опери та балету отримали нагороду International Opera Awards. Приз, який називають «Оперним Оскаром» театри отримали за виступи під час відключень електроенергії у наслідок обстрілів російськими військами території України. Вистави театрів дозволили глядачам хоч на кілька годин уникнути жахів війни на вулицях.Про це 29 листопада повідомляє Reuters.

Театри відзначили нагородою у номінації «Найкращий театр» за «видатну роботу у складних умовах».

Журі відзначило театри за «мужність і стійкість, виявлені в тому, що вони продовжують працювати попри небезпеку таруйнації, пов'язані з війною».

«Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла. Наша музика зараз гуде генераторами всюди, але це музика нашого виживання, нашого життя», – наголосила у своїй промові Оксана Тараненко, режисеркаОдеської національної опери.

Нагадаємо, театри не лише відновили свою роботу у перші місяці повномасштабного вторгнення, а й продовжують створювати нові вистави.

У листопаді Львівська національна опера презентувала світову прем’єру опери «Страшна помста» Євгена Станковича. А вже у грудні, попри практично відсутність світла, зв‘язку та постійні обстріли, обіцяє представити нову балетну постановку до 300-річчя Григорія Сковороди «Пізнай себе» у режисурі Василя Вовкуна.

А в Одеській національній опері презентували виставу «Катерина» Олександра Родіна.

Премію International Opera Awards заснував британський підприємець Гаррі Гайман у 2012 році. Її вручають щорічно, аби підвищити авторитет опери як виду мистецтва, визнавати та винагороджувати успіхи в опері та збирати кошти для надання стипендій талановитим початківцям в опері з усього світу.